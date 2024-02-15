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В Харьковской области раздались взрывы

Фото: в Харьковской области во время воздушной тревоги раздались взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харьковской области прогремели взрывы в ночь на 15 февраля. Перед тем в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины и "Суспільне. Харків".

Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал вскоре после полуночи.

Как сообщили военные, фиксируется ракетная опасность для Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей. Через мгновение защитники неба предупредили о пролете ракеты в направлении Харьковской области.

"Ракета на Харьковщине, курсом на юг!" - говорится в объявлении.

Заместитель командующего оперативной группировкой войск "Харьков" бригадный генерал Сергей Мельник "Марсель" в 00:04 призвал в своем Telegeram жителей областного центра и региона находиться в укрытии.

"Харьков и область: находимся в укрытии!" - говорится в его сообщении.

В харьковских пабликах и местных СМИ сообщили о звуках взрывов.

"В Харьковской области раздался взрыв... Второй взрыв прогремел в области", - говорится в сообщении от 00:05 и 00:06 соответственно.

В то же время в сети отмечают, что взрывы прогремели в Чугуеве.

Удары РФ по населенным пунктам Харьковской области

Ранее сообщалось, что 14 февраля войска РФ ракетами, предварительно с С-300, ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. Пострадали семь человек.

Позже полицейские сообщили, что в результате удара по поселку погибло два человека. Также была информация, что под завалами могут находиться четверо человек, и правоохранители и работники ГСЧС проводили спасательные работы, разбирали завалы.

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ХарьковВзрывыРакетная атака