В Харьковской области раздались взрывы

Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области прозвучал вскоре после полуночи.

Как сообщили военные, фиксируется ракетная опасность для Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей. Через мгновение защитники неба предупредили о пролете ракеты в направлении Харьковской области.

"Ракета на Харьковщине, курсом на юг!" - говорится в объявлении.

Заместитель командующего оперативной группировкой войск "Харьков" бригадный генерал Сергей Мельник "Марсель" в 00:04 призвал в своем Telegeram жителей областного центра и региона находиться в укрытии.

"Харьков и область: находимся в укрытии!" - говорится в его сообщении.

В харьковских пабликах и местных СМИ сообщили о звуках взрывов.

"В Харьковской области раздался взрыв... Второй взрыв прогремел в области", - говорится в сообщении от 00:05 и 00:06 соответственно.

В то же время в сети отмечают, что взрывы прогремели в Чугуеве.

Удары РФ по населенным пунктам Харьковской области

Ранее сообщалось, что 14 февраля войска РФ ракетами, предварительно с С-300, ударили по Великому Бурлуку в Харьковской области. Пострадали семь человек.

Позже полицейские сообщили, что в результате удара по поселку погибло два человека. Также была информация, что под завалами могут находиться четверо человек, и правоохранители и работники ГСЧС проводили спасательные работы, разбирали завалы.