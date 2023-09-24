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В Харківській області прикордонники "приземлили" начинений вибухівкою БпЛА

Фото: в Харківській області прикордонники "приземлили" начинений вибухівкою БпЛА (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області прикордонник знешкодив начинений вибухівкою російський дрон антидроновою пушкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужби.

"Начинений вибухівкою ворожий дрон - заземлено. Помітивши ціль на висоті 50 метрів, прикордонники застосували антидронову рушницю та знешкодили "пташку", - пише Держприкордонслужба. 

Зазначається, що за минулий тиждень це вже був 4 нашпигований вибухівкою дрон. 

Фото: в Харківській області прикордонники "приземлили" начинений вибухівкою БпЛА (t.me/DPSUkr)

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу, протягом минулої доби наші воїни знищили ще 390 російських терористів. З початку війни Російська Федерація втратила близько 275 850 одиниць особового складу.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші військові знищили 39 одиниць військової техніки російських терористів.

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