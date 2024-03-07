У Харківській області попередили про розкидані по містах ліхтарики з вибухівкою

"Важлива інформація Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок - вибухівка. При вмиканні вона детонує", - йдеться в публікації.

Бакшеєв уточнює, що заряд невеликий, але здатне напевно пошкодити у людини кінцівки.

Міський голова також оприлюднив фото таких "ліхтариків".

В Харківській області невідомі розкидують ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка (фото: t.me/MykolaBaksheev)

Він закликав батьків провести з дітьми роз'яснювальні бесіди щодо небезпеки, зокрема нагадати, що ніколи не можна нічого брати в руки, що валяється на вулиці, адже "це вкрай небезпечно!"

Як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів

Як звертають увагу у ДСНС, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на землі або в ній залишаються залишки боєприпасів або навіть нерозірвані снаряди. Також у прифронтових та деокупованих регіонах фіксується високою мінна небезпека.

Рятувальники у зв'язку з цим нагадали, що робити у разі виявлення підозрілого предмета.