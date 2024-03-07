В Харьковской области предупредили о разбросанных по городам фонариках со взрывчаткой

"Важная информация Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек - взрывчатка. При включении она детонирует", - говорится в публикации.

Бакшеев уточняет, что заряд небольшой, но способен наверняка повредить у человека конечности.

Мэр также обнародовал фото таких "фонариков".

В Харьковской области неизвестные разбрасывают фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка (фото: t.me/MykolaBaksheev)

Он призвал родителей провести с детьми разъяснительные беседы об опасности, в частности напомнить, что никогда нельзя ничего брать в руки, валяющиеся на улице, поскольку "это крайне опасно!"

Как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов

Как обращают внимание в ГСЧС, после полномасштабного вторжения России в Украину на земле или в ней остаются остатки боеприпасов или даже неразорвавшиеся снаряды. Также в прифронтовых и деоккупированных регионах фиксируется высокая минная опасность.

Спасатели в связи с этим напомнили, что делать в случае обнаружения подозрительного предмета.