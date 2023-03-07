В Харківській області попередили про радіомовлення, на якому росіяни транслюють фейки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.

Зазначається, що росіяни використовують мовлення під фейковою назвою "Слобожанське FM". Однак на хвилі 100 МГц ведуть не українські журналісти.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно жительку Харківської області, яка співпрацювала з окупантами та на камеру заявляла, що "чекала Росію з 2014 року", засудили до 10 років тюрми.

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