В Харьковской области предупредили о радиовещании, на котором россияне транслируют фейки

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

Отмечается, что россияне используют вещание под фейковым названием "Слобожанское FM". Однако на волне 100 МГц вещают не украинские журналисты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно жительницу Харьковской области, которая сотрудничала с оккупантами и на камеру заявляла, что "ожидала Россию с 2014 года", приговорили к 10 годам тюрьмы.

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