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В Харківській області померла дитина, постраждала від бомбардування

Фото: в Харківській області від російської атаки загинула дитина (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня, померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - повідомив глава ОВА.

Він пояснив, що після поранення дівчинка тривалий час перебувала у комі. Після російського обстрілу дитина отримала складні осколкові поранення. 

Що передувало

Нагадаємо, 17 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російська армія обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області.

Пізніше стало відомо, що у наслідок удару РФ постраждало двоє дітей.

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ХарківВійна Росії проти України