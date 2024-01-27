В Харківській області померла дитина, постраждала від бомбардування

"Сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - повідомив глава ОВА.

Він пояснив, що після поранення дівчинка тривалий час перебувала у комі. Після російського обстрілу дитина отримала складні осколкові поранення.

Що передувало

Нагадаємо, 17 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російська армія обстріляла село Малий Бурлук у Харківській області.

Пізніше стало відомо, що у наслідок удару РФ постраждало двоє дітей.

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