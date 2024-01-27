RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области умер ребенок, пострадавший от бомбежки

Фото: в Харьковской области от российской атаки погиб ребенок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ребенок, получивший ранения в результате российского обстрела с. Малый Бурлук 17 января, умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Сегодня в больнице умерла 13-летняя девочка, которая получила ранения в результате российского обстрела с. Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой", - сообщил глава ОГА.

Он пояснил, что после ранения девочка длительное время находилась в коме. После российского обстрела ребенок получил сложные осколочные ранения.

Что предшествовало

Напомним, 17 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российская армия обстреляла село Малый Бурлук в Харьковской области.

Позже стало известно, что в результате удара РФ пострадали двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины