У Харківській області поліція виявила чотирьох колаборантів. Їх було затримано

У середу, 25 січня, у Харківській області було виявлено чотири людини, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Зведений загін луганських поліцейських продовжує виконувати стабілізаційні заходи на території Харківської області", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що правоохоронці виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності. Їх доставили до місцевих підрозділів поліції для встановлення всіх даних та обставин. Також поліцейські виявили та вилучили канабіс у 45-річного місцевого мешканця. А у деокупованому смт Шевченко встановили факт квартирної крадіжки.