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У Харківській області поліція виявила чотирьох колаборантів. Їх було затримано

Фото: У Харківській області поліція виявила чотирьох колаборантів (УНІАН)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 25 січня, у Харківській області було виявлено чотири людини, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Зведений загін луганських поліцейських продовжує виконувати стабілізаційні заходи на території Харківської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності. Їх доставили до місцевих підрозділів поліції для встановлення всіх даних та обставин.

Також поліцейські виявили та вилучили канабіс у 45-річного місцевого мешканця. А у деокупованому смт Шевченко встановили факт квартирної крадіжки.

Нагадаємо, що очільниця села Харківської області здавала росіянам позиції ЗСУ та будівель, у яких проводяться наради представники органів влади. Правоохоронці затримали її та помістили під варту.

Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

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