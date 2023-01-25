У Харківській області поліція виявила чотирьох колаборантів. Їх було затримано

У середу, 25 січня, у Харківській області було виявлено чотири людини, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
"Зведений загін луганських поліцейських продовжує виконувати стабілізаційні заходи на території Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності. Їх доставили до місцевих підрозділів поліції для встановлення всіх даних та обставин.
Також поліцейські виявили та вилучили канабіс у 45-річного місцевого мешканця. А у деокупованому смт Шевченко встановили факт квартирної крадіжки.
Нагадаємо, що очільниця села Харківської області здавала росіянам позиції ЗСУ та будівель, у яких проводяться наради представники органів влади. Правоохоронці затримали її та помістили під варту.
Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.
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