В Харьковской области полиция обнаружила четырех коллаборантов. Они были задержаны

В среду, 25 января, в Харьковской области было обнаружено четыре человека, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Возведенный отряд луганских полицейских продолжает выполнять стабилизационные мероприятия на территории Харьковской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители обнаружили четырех человек, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности. Их доставили в местные подразделения полиции для установления всех данных и обстоятельств. Также полицейские обнаружили и изъяли каннабис у 45-летнего местного жителя. А в деоккупированном пгт Шевченко установили факт квартирного воровства.