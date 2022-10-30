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У Харківській області після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя

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Харків, Неділя 30 жовтня 2022 12:05
У Харківській області після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя Фото: у Харківській області після підриву на невідомій вибухівці загинув суддя (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 29 жовтня, у Харківській області на вибуховому пристрої підірвався та загинув суддя Красноградського районного суду Дмитро Константинов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховного суду.

"29 жовтня трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження", - йдеться в повідомленні 30 жовтня.

Відомо, що суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації.

Як повідомлялось, 26 жовтня в Ізюмському районі Харківської області на міні, попередньо, протитанковій, підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. В результаті НП одна людина загинула, ще 6 отримали поранення.

Нагадаємо, у середу, 20 жовтня, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні. Загинули 2 особи, 4 поранені.

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