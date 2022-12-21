В Харківській області підірвався трактор, є поранений

Сьогодні, 21 грудня, в селі Новий Бурлук Харківської області внаслідок наїзду на касетний боєприпас від ракети підірвався трактор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області в Telegram.

Поліція повідомляє, що 46-річний тракторист під час виконання робіт у полі, натрапив на касетний боєприпас від ракети, що залишився після обстрілу російськими окупантами

В результаті інциденту водія транспортного засобу було поранено. Його доставили до медичного закладу з осколковим пораненням голови.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та рекомендує не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. А саме:

узбіччя;

лісосмуги;

не розорані поля.

Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальникам.