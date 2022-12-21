В Харківській області підірвався трактор, є поранений
Сьогодні, 21 грудня, в селі Новий Бурлук Харківської області внаслідок наїзду на касетний боєприпас від ракети підірвався трактор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Харківської області в Telegram.
Поліція повідомляє, що 46-річний тракторист під час виконання робіт у полі, натрапив на касетний боєприпас від ракети, що залишився після обстрілу російськими окупантами
В результаті інциденту водія транспортного засобу було поранено. Його доставили до медичного закладу з осколковим пораненням голови.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.
Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та рекомендує не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. А саме:
- узбіччя;
- лісосмуги;
- не розорані поля.
Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальникам.
Нагадаємо, 20 грудня, у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюсток", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.
Раніше ми писали, що у Харківській області двоє чоловіків не повернулися додому. Правоохоронці шукали їх за допомогою безпілотника, але знайшли мертвими. Незадовго до цього співробітник ДСНС у Харківській області підірвався на міні. Постраждалий знаходиться у лікарні.
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