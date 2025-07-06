У Харківській області підірвалися двоє чоловіків: що відомо

Подія сталася 6 липня близько 08:00 на території Липецької територіальної громади між населеними пунктами Шестакове та Тернова. Зокрема, в районі лісосмуги автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків 68 та 75 років. Обох постраждалих вибуховими пораненнями госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

"На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Поліція Харківської області закликає громадян бути максимально обережними", - йдеться у повідомленні.

Фото: пошкоджене авто внаслідок вибуху (t.me/police_kh_region)

Крім того, у зв’язку з мінною небезпекою в регіоні людям нагадали, щоб вони:

не наближалися до підозрілих предметів та позначених небезпечних територій;

не користувалися неперевіреними дорогами, стежками, лісосмугами чи полями;

у разі виявлення підозрілого предмета негайно повідомляли на спецлінії 102 або 101.

"Бережіть себе та своїх близьких. Дотримання правил безпеки рятує життя", - резюмували в поліції.