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У Харківській області підірвалися двоє чоловіків: що відомо

Фото: чоловіки на авто наїхали на вибухонебезпечний предмет (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні у Харківській області двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі. Обох чоловіків госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

Подія сталася 6 липня близько 08:00 на території Липецької територіальної громади між населеними пунктами Шестакове та Тернова. Зокрема, в районі лісосмуги автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет.

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних чоловіків 68 та 75 років. Обох постраждалих вибуховими пораненнями госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

"На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Поліція Харківської області закликає громадян бути максимально обережними", - йдеться у повідомленні.

Фото: пошкоджене авто внаслідок вибуху (t.me/police_kh_region)

Крім того, у зв’язку з мінною небезпекою в регіоні людям нагадали, щоб вони:

  • не наближалися до підозрілих предметів та позначених небезпечних територій;
  • не користувалися неперевіреними дорогами, стежками, лісосмугами чи полями;
  • у разі виявлення підозрілого предмета негайно повідомляли на спецлінії 102 або 101.

"Бережіть себе та своїх близьких. Дотримання правил безпеки рятує життя", - резюмували в поліції.

Підриви на вибухонебезпечних предметах

Нагадаємо, що підриви на невідомих або вибухонебезпечних предметах у Харківській непоодинокі.

Зокрема, 28 червня у селі Ставище здетонував невідомий й предмет, який двоє хлопців 12 і 15 років знайшли біля подвір'я. Глава ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, в 15-річний підліток - опік на кисті".

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