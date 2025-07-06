В Харьковской области подорвались двое мужчин: что известно

Происшествие произошло 6 июля около 08:00 на территории Липецкой территориальной общины между населенными пунктами Шестаково и Терновая. В частности, в районе лесополосы автомобиль наехал на взрывоопасный предмет.

В результате взрыва пострадали двое гражданских мужчин 68 и 75 лет. Обоих пострадавших со взрывными ранениями госпитализировали в областную клиническую больницу.

"На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции. Полиция Харьковской области призывает граждан быть максимально осторожными", - говорится в сообщении.

Фото: поврежденное авто в результате взрыва (t.me/police_kh_region)

Кроме того, в связи с минной опасностью в регионе людям напомнили, чтобы они:

не приближались к подозрительным предметам и обозначенным опасным территориям;

не пользовались непроверенными дорогами, тропами, лесополосами или полями;

в случае обнаружения подозрительного предмета немедленно сообщали на спецлинии 102 или 101.

"Берегите себя и своих близких. Соблюдение правил безопасности спасает жизни", - резюмировали в полиции.