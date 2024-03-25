У Харківській області під час знешкодження ворожих мін підірвалась спецтехніка (фото)

Як зазначають у Державній службі надзвичайних ситуацій, подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів.

"Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган - ротор", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС зауважили, що постраждалих немає, та наголосили, що "техніку можна відремонтувати, а людське життя - безцінне!".

Фото: пошкоджена техніка для розмінування у Харківській області (GettyImages)

Варто зауважити, що напередодні представники Канади та Організації Об'єднаних Націй вирішили передати Україні важливе обладнання для розмінування територій.