В Харьковской области во время обезвреживания вражеских мин подорвалась спецтехника (фото)

В Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Как отмечают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, прошествие случилось в Изюмском районе во время проведения работ по очистке территории от вражеских взрывоопасных предметов.
"В результате подрыва на противотанковой мине у машины механизированного разминирования GCS-200 поврежден рабочий орган - ротор", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что пострадавших нет, и подчеркнули, что "технику можно отремонтировать, а человеческую жизнь - бесценна!".
Следует отметить, что накануне представители Канады и Организации Объединенных Наций решили передать Украине важное оборудование для разминирования территорий.
Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.
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