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У Харківській області під час лісової пожежі згоріло ціле селище: є жертви (фото, відео)

Фото: у Харківській області під час лісової пожежі згоріло селище (facebook.com/Сергій Болвінов)
Автор: Наталія Юрченко

Лісова пожежа у Харківській області знищила ціле селище. Внаслідок масштабної пожежі є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.

За його словами, через лісову пожежу знищено понад тисячу будинків.

"Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами", - повідомив Болвінов.

Він уточнив, що вогонь прийшов з Донецької області - з напрямку села Рубці, а потім перекинувся на Борівське лісництво.

Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. У цій місцевості, на території одного з благодійних фондів, загинули люди, ще двоє отримали опіки.

 

"Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев'яних будинків, шістдесят людей евакуйовані", - додав представник поліції.

Причину пожежі встановлюють правоохоронці, не виключають, що російські обстріли спричинили загоряння.

 

Фото: у Харківській області під час лісової пожежі згоріло селище
(facebook.com/Сергій Болвінов)

Лісові пожежі через обстріли

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли дії російських окупаційних військ спричиняють масштабні лісові пожежі в Україні. Через обстріли горіли ліси у Донецькій та Харківській областях.

Також сьогодні, 3 жовтня, у Сумах помітили суттєву задимленість. Як повідомила місцева влада, причиною цього були лісові пожежі, спричинені обстрілами.

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