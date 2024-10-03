В Харьковской области во время лесного пожара сгорел поселок: есть жертвы (фото, видео)

По его словам, из-за лесного пожара уничтожено более тысячи домов.

"Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать - пламя распространялось бешеными темпами", - сообщил Болвинов.

Он уточнил, что огонь пришел из Донецкой области - из направления села Рубцы, а затем перекинулся на Боровское лесничество.

Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Краснооскольский", а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. В этой местности, на территории одного из благотворительных фондов, погибли люди, еще двое получили ожоги.

"Также в лесу и близ него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы", - добавил представитель полиции.

Причину пожара устанавливают правоохранители, не исключают, что российские обстрелы повлекли загорание.

Фото: в Харьковской области во время лесного пожара сгорел поселок

(facebook.com/Сергей Болвинов)