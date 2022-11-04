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У Харківській області оновили графік віялових відключень світла

Фото: у Харкові та області змінили графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області змінили графік віялових відключень світла. Новий графік почнуть діяти з понеділка, 7 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік, опублікований на сайті "Харківобленерго".

У Харківській області створили 12 черг для погодинних відключень. Обмеження триватимуть протягом трьох годин.

Зміни торкнулись часу відключення різних черг. Тепер кожну з черг "зсунули" на годину вперед. До прикладу, першу чергу будуть вимикати від електромережі не о 7:00, а о 8:00.

Натомість найбільші зміни торкнулися 12-ої черги, якій змінили час відключень. Тепер світло обмежуватимуть не ввечері, а зранку з 7:00 до 10:00.

Новий графік відключень у Харківській області виглядає так:

  • 1 черга: 08:00 - 11:00;
  • 2 черга: 9:00 - 12:00;
  • 3 черга: 10:00 - 13:00;
  • 4 черга: 11:00 - 14:00;
  • 5 черга: 12:00 - 15:00;
  • 6 черга: 13:00 - 16:00;
  • 7 черга: 14:00 - 17:00;
  • 8 черга: 15:00 - 18:00;
  • 9 черга: 17:00 - 20:00;
  • 10 черга: 18:00 - 21:00;
  • 11 черга: 19:00 - 22:00;
  • 12 черга: 07:00 - 10:00.

Вказаний графік буде діяти у період з 7 по 13 листопада.

Нагадаємо, що погодинні відключення світла у Харкові та області запровадили з 31 жовтня.

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