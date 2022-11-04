У Харківській області оновили графік віялових відключень світла

У Харківській області змінили графік віялових відключень світла. Новий графік почнуть діяти з понеділка, 7 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік, опублікований на сайті "Харківобленерго".
У Харківській області створили 12 черг для погодинних відключень. Обмеження триватимуть протягом трьох годин.
Зміни торкнулись часу відключення різних черг. Тепер кожну з черг "зсунули" на годину вперед. До прикладу, першу чергу будуть вимикати від електромережі не о 7:00, а о 8:00.
Натомість найбільші зміни торкнулися 12-ої черги, якій змінили час відключень. Тепер світло обмежуватимуть не ввечері, а зранку з 7:00 до 10:00.
Новий графік відключень у Харківській області виглядає так:
Вказаний графік буде діяти у період з 7 по 13 листопада.
Нагадаємо, що погодинні відключення світла у Харкові та області запровадили з 31 жовтня.
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