В Харьковской области обновили график веерных отключений света

В Харьковской области создали 12 очередей для почасовых отключений. Ограничения будут длиться в течение трех часов.

Изменения коснулись времени отключения разных очередей. Теперь каждую из очередей сдвинули на час вперед. К примеру, первую очередь будут отключать от электросети не в 7:00, а в 8:00.

Наибольшие изменения коснулись 12-ой очереди, которой изменили время отключений. Теперь свет будут ограничивать не вечером, а утром с 7:00 до 10:00.

Новый график отключений в Харьковской области выглядит так:

1 очередь: 08:00 - 11:00;

2 очередь: 9:00 - 12:00;

3 очередь: 10:00 - 13:00;

4 очередь: 11:00 - 14:00;

5 очередь: 12:00 - 15:00;

6 очередь: 13:00 - 16:00;

7 очередь: 14:00 - 17:00;

8 очередь: 15:00 - 18:00;

9 очередь: 17:00 - 20:00;

10 очередь: 18:00 - 21:00;

11 очередь: 19:00 - 22:00;

12 очередь: 07:00 - 10:00.

Указанный график будет действовать в период с 7 по 13 ноября.