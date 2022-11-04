В Харьковской области обновили график веерных отключений света

В Харьковской области изменили график веерных отключений света. Новый график начнут действовать с понедельника, 7 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на график, опубликованный на сайте "Харьковоблэнерго".
В Харьковской области создали 12 очередей для почасовых отключений. Ограничения будут длиться в течение трех часов.
Изменения коснулись времени отключения разных очередей. Теперь каждую из очередей сдвинули на час вперед. К примеру, первую очередь будут отключать от электросети не в 7:00, а в 8:00.
Наибольшие изменения коснулись 12-ой очереди, которой изменили время отключений. Теперь свет будут ограничивать не вечером, а утром с 7:00 до 10:00.
Новый график отключений в Харьковской области выглядит так:
Указанный график будет действовать в период с 7 по 13 ноября.
Напомним, что почасовые отключения света в Харькове и области были введены с 31 октября.
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