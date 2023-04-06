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В Харківській області обмежили відвідування цвинтарів через мінну небезпеку: список

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Четвер 06 квітня 2023 18:43
В Харківській області обмежили відвідування цвинтарів через мінну небезпеку: список Фото: в Харківській області обмежили відвідування цвинтарів через мінну небезпеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Харківській області обмежили відвідування низки цвинтарів через високу мінну небезпеку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної військової адміністрації.

Заборона була ухвалена в ході засідання Ради оборони Харківської області та Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Рішеннями місцевих органів влади у тісній співпраці з підрозділами ДСНС та Нацполіцією визначено перелік цвинтарів, які заборонено відвідувати під час Великодніх свят. Першочергово це стосується тих населених пунктів, які перебували під тимчасовою окупацію та де відбувалися активні бойові дії", – розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також зазначається, що у Великодні свята в Харківській області час комендантської години залишається без змін й діятиме з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області на Великдень заборонили відвідувати кладовищ та проводити богослужіння у церквах під час комендантської години.

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