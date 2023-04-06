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В Харьковской области ограничили посещение кладбищ из-за минной опасности: список

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Четверг 06 апреля 2023 18:43
В Харьковской области ограничили посещение кладбищ из-за минной опасности: список Фото: в Харьковской области ограничили посещение кладбищ из-за минной опасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области ограничили посещение ряда кладбищ из-за высокой минной опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной военной администрации.

Запрет был принят в ходе заседания Совета обороны Харьковской области и Региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Решениями местных органов власти в тесном сотрудничестве с подразделениями ГСЧС и Нацполицией определен перечень кладбищ, которые запрещено посещать во время Пасхальных праздников. В первую очередь это касается тех населенных пунктов, которые находились во временной оккупации и где происходили активные боевые действия", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также отмечается, что в Пасхальные праздники в Харьковской области время комендантского часа остается без изменений и будет действовать с 23:00 до 05:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области на Пасху запретили посещать кладбища и проводить богослужения в церквях во время комендантского часа.

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