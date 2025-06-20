У Харківській області мобілізований під час втечі випав з вікна районного ТЦК
В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Харківської області військовозобов'язаний "з власної необережності" випав з вікна третього поверху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Харківського ОТЦК та СП.
Як пише ОТЦК та СП, чоловік випав з вікна "під час спроби втечі".
Внаслідок падіння військовозобов'язаний отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Йому одразу була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка доставила постраждалого до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
ОТЦК та СП, з посиланням на результати попередньої перевірки, заявив, що з боку представників РТЦК та СП "жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було".
"Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", - додає ОТЦК та СП.
Інші інциденти з ТЦК
На початку червня на одному зі збірних пунктів Києва під час формування команд для відправки мобілізованих громадян до навчальних центрів сталися заворушення. Тоді ж у ситуацію довелось втрутитись правоохоронцям.
Також у мережі ширилось відео, на якому мобілізований у Києві намагався втекти з автомобіля ТЦК. Під час руху чоловік випав з автомобіля й загинув внаслідок отриманих травм.
Зокрема в кінці квітня в одному з районів Харкова стався конфлікт між співробітниками ТЦК та чоловіком під час спроби перевірити документи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.