В Харьковской области мобилизованный во время побега выпал из окна районного ТЦК

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Харьковской области военнообязанный "по собственной неосторожности" выпал из окна третьего этажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковского ОТЦК и СП.

Как пишет ОТЦК и СП, мужчина выпал из окна "при попытке побега".

В результате падения военнообязанный получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Ему сразу была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

ОТЦК и СП, со ссылкой на результаты предварительной проверки, заявил, что со стороны представителей РТЦК и СП "никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было".

"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", - добавляет ОТЦК и СП.