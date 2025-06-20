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В Харьковской области мобилизованный во время побега выпал из окна районного ТЦК

Пятница 20 июня 2025 11:00
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В Харьковской области мобилизованный во время побега выпал из окна районного ТЦК Иллюстративное фото: в Харьковской области мобилизованный во время побега выпал из окна районного ТЦК (facebook.com/AMBULANCEZP)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Харьковской области военнообязанный "по собственной неосторожности" выпал из окна третьего этажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковского ОТЦК и СП.

Как пишет ОТЦК и СП, мужчина выпал из окна "при попытке побега".

В результате падения военнообязанный получил телесные повреждения конечностей, ребер и головы. Ему сразу была вызвана бригада экстренной медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

ОТЦК и СП, со ссылкой на результаты предварительной проверки, заявил, что со стороны представителей РТЦК и СП "никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было".

"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самого гражданина, который, уклоняясь от выполнения воинского долга, поставил под угрозу собственную жизнь и здоровье", - добавляет ОТЦК и СП.

Другие инциденты с ТЦК

В начале июня на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Тогда же в ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям.

Также в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве пытался убежать из автомобиля ТЦК. Во время движения мужчина выпал из автомобиля и погиб в результате полученных травм.

В частности, в конце апреля в одном из районов Харькова произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной при попытке проверить документы.

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ТЦК Харьков
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