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У Харківській області на міні підірвався рятувальник

Фото: 32-річний рятувальник підірвався на міні у Харківської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій підірвався на міні у Харківській області. Постраждалий знаходиться у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, інцидент стався у селі Гракове в Чугуївському районі.

"На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що з вересня піротехніки знищили у Харківській області 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 12 грудня рятувальники підірвались під час розмінування території Донецької області, троє з них загинули.

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