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В Харьковской области на мине взорвался спасатель

Фото: 32-летний спасатель подорвался на мине в Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям взорвался на мине в Харьковской области. Пострадавший находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, инцидент произошел в селе Граково в Чугуевском районе.

"К сожалению, в селе Граково, что в Чугуевском районе, подорвался на мине 32-летний работник ГСЧС, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - отметил Синегубов.

Он добавил, что с сентября пиротехники уничтожили в Харьковской области 47 тысяч взрывоопасных предметов.

Напомним, 12 декабря спасатели подорвались во время разминирования территории Донецкой области, трое из них погибли.

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