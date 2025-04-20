UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Харківській області майже добу ліквідують лісову пожежу: сапери перевіряють територію

Фото: Лісова пожежа біля Балаклії майже добу (t.me\dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

У Харківській області триває ліквідація лісової пожежі поблизу Балаклії, яка триває вже майже добу. На місці працюють рятувальники, а також сапери, які перевіряють територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області.

У суботу, 19 квітня, о 11:51 рятувальники отримали повідомлення про масштабну лісову пожежу в Балаклійському лісництві, що поблизу міста Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Горить хвойна підстилка та очерет на площі понад 60 гектарів. До гасіння пожежі залучено 66 рятувальників і 16 одиниць техніки ДСНС.

До них також приєдналися місцеві пожежні команди з Андріївки, Донця та Петрівського, а також працівники лісгоспу зі спецтехнікою.

На місці працюють сапери ДСНС, які перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів, аби забезпечити безпечне пересування пожежної техніки. 

Читайте також про те, як можуть покарати українців за порушення протипожежної безпеки, якщо це призвело до пошкодження лісових масивів.

Раніше ми писали про те, що торік восени через лісову пожежу на Харківщини згоріло ціле селище на 1000 будинків, тоді четверо людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСХарків