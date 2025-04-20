У Харківській області майже добу ліквідують лісову пожежу: сапери перевіряють територію

У Харківській області триває ліквідація лісової пожежі поблизу Балаклії, яка триває вже майже добу. На місці працюють рятувальники, а також сапери, які перевіряють територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Харківської області.
У суботу, 19 квітня, о 11:51 рятувальники отримали повідомлення про масштабну лісову пожежу в Балаклійському лісництві, що поблизу міста Балаклія Ізюмського району Харківської області.
Горить хвойна підстилка та очерет на площі понад 60 гектарів. До гасіння пожежі залучено 66 рятувальників і 16 одиниць техніки ДСНС.
До них також приєдналися місцеві пожежні команди з Андріївки, Донця та Петрівського, а також працівники лісгоспу зі спецтехнікою.
На місці працюють сапери ДСНС, які перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів, аби забезпечити безпечне пересування пожежної техніки.
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Раніше ми писали про те, що торік восени через лісову пожежу на Харківщини згоріло ціле селище на 1000 будинків, тоді четверо людей загинули.
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