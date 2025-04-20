У Харківській області майже добу ліквідують лісову пожежу: сапери перевіряють територію

У суботу, 19 квітня, о 11:51 рятувальники отримали повідомлення про масштабну лісову пожежу в Балаклійському лісництві, що поблизу міста Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Горить хвойна підстилка та очерет на площі понад 60 гектарів. До гасіння пожежі залучено 66 рятувальників і 16 одиниць техніки ДСНС.

До них також приєдналися місцеві пожежні команди з Андріївки, Донця та Петрівського, а також працівники лісгоспу зі спецтехнікою.

На місці працюють сапери ДСНС, які перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів, аби забезпечити безпечне пересування пожежної техніки.