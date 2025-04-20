В Харьковской области почти сутки ликвидируют лесной пожар: саперы проверяют территорию

В субботу, 19 апреля, в 11:51 спасатели получили сообщение о масштабном лесном пожаре в Балаклейском лесничестве, что вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковской области.

Горит хвойная подстилка и камыш на площади более 60 гектаров. К тушению пожара привлечены 66 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.

К ним также присоединились местные пожарные команды из Андреевки, Донца и Петровского, а также работники лесхоза со спецтехникой.

На месте работают саперы ГСЧС, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники.