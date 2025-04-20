В Харьковской области почти сутки ликвидируют лесной пожар: саперы проверяют территорию

В Харьковской области продолжается ликвидация лесного пожара вблизи Балаклеи, который продолжается уже почти сутки. На месте работают спасатели, а также саперы, которые проверяют территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.
В субботу, 19 апреля, в 11:51 спасатели получили сообщение о масштабном лесном пожаре в Балаклейском лесничестве, что вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковской области.
Горит хвойная подстилка и камыш на площади более 60 гектаров. К тушению пожара привлечены 66 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС.
К ним также присоединились местные пожарные команды из Андреевки, Донца и Петровского, а также работники лесхоза со спецтехникой.
На месте работают саперы ГСЧС, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное передвижение пожарной техники.
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Ранее мы писали о том, что осенью прошлого года из-за лесного пожара на Харьковщине сгорел целый поселок на 1000 домов, тогда четверо людей погибли.
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