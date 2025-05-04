У Харківській області масштабна пожежа: детонують боєприпаси, готується евакуація

Він поінформував, що у лісі детонують боєприпаси, які залишили російські окупанти під час окупації.

Крім того, готується евакуація місцевих жителів, оскільки вогонь дістався до житлових будинків біля лісу.

"На місці працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів. Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою", - поінформував Синєгубов.

Зазначимо, декілька годин тому у ДСНС України повідомили, що сьогодні вранці росіяни завдали ударів по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. Обстріл був з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки виникли пожежі.

"В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га", - йшлося у повідомленні о о 14:43.

Також у ДСНС інформували, що загалом на території лісгоспів Харківської області триває ліквідації 11 пожеж, 5 з яких пов'язані з обстрілами РФ.