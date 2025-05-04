У Харківській області масштабна пожежа: детонують боєприпаси, готується евакуація

В Ізюмському районі Харківської області спалахнула масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив площу у 20 гектарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Він поінформував, що у лісі детонують боєприпаси, які залишили російські окупанти під час окупації.
Крім того, готується евакуація місцевих жителів, оскільки вогонь дістався до житлових будинків біля лісу.
"На місці працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки, а також працівники та техніка лісгоспів. Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою", - поінформував Синєгубов.
Зазначимо, декілька годин тому у ДСНС України повідомили, що сьогодні вранці росіяни завдали ударів по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. Обстріл був з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки виникли пожежі.
"В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5 га", - йшлося у повідомленні о о 14:43.
Також у ДСНС інформували, що загалом на території лісгоспів Харківської області триває ліквідації 11 пожеж, 5 з яких пов'язані з обстрілами РФ.
Нагадаємо, вчора вранці росіяни завдали масованого удару боргами по селищу Великий Бурлук Харківської області (Куп'янський район).
Унаслідок атаки були руйнування, постраждали дві жінки похилого віку, та виникла масштабна пожежа.
Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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