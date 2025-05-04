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В Харьковской области масштабный пожар: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация

Фото: спасатели на месте событий в Харьковской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В Изюмском районе Харьковской области вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь охватил площадь в 20 гектаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Он проинформировал, что в лесу детонируют боеприпасы, которые оставили российские оккупанты во время оккупации.

Кроме того, готовится эвакуация местных жителей, поскольку огонь добрался до жилых домов возле леса.

"На месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты, а также работники и техника лесхозов. Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остается сложной, но контролируемой", - сообщил Синегубов.

Отметим, несколько часов назад в ГСЧС Украины сообщили, что сегодня утром россияне нанесли удары по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. Обстрел был из реактивных систем залпового огня. В результате атаки возникли пожары.

"В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Червонооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га", - говорилось в сообщении в 14:43.

 

Также в ГСЧС информировали, что всего на территории лесхозов Харьковской области продолжается ликвидации 11 пожаров, 5 из которых связаны с обстрелами РФ.

Обстрел Харьковской области

Напомним, вчера утром россияне нанесли массированный удар долгами по поселку Великий Бурлук Харьковской области (Купянский район).

В результате атаки были разрушения, пострадали две женщины пожилого возраста, и возник масштабный пожар.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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ХарьковПожар