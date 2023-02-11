UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Харківській області ліквідували всі ворожі дрони

Фото: у Харківській області ліквідували всі ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Усі запущені в ніч проти 11 лютого по Харківській області іранські дрони було ліквідовано силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

Загалом у повітрі було зафіксовано три БПЛА.

"Інформація уточнюється, але ворожі БПЛА ліквідовані мужніми захисниками неба! Над Харківською областю повітряний простір на цей час – чистий", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що сили ППО знищили два іранські дрони в небі над Харківською областю.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили територією України безпілотні літальні апарати. У небі над Одеською областю було збито чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися потрапити до об'єктів енергетичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківдрони