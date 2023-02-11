В Харківській області ліквідували всі ворожі дрони

Загалом у повітрі було зафіксовано три БПЛА.

"Інформація уточнюється, але ворожі БПЛА ліквідовані мужніми захисниками неба! Над Харківською областю повітряний простір на цей час – чистий", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що сили ППО знищили два іранські дрони в небі над Харківською областю.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили територією України безпілотні літальні апарати. У небі над Одеською областю було збито чотири дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися потрапити до об'єктів енергетичної інфраструктури.

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