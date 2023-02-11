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В Харьковской области ликвидировали все вражеские дроны

Фото: в Харьковской области ликвидировали все вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Все запущенные в ночь на 11 февраля по Харьковской области иранские дроны были ликвидированы силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника.

Всего в воздухе были зафиксированы три БПЛА.

"Информация уточняется, но вражеские БПЛА ликвидированы мужественными защитниками неба! Над Харьковской областью воздушное пространство на данный момент – чистое", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили два иранских дрона в небе над Харьковской областью.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. В небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

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Харьковдрони