В Харьковской области ликвидировали все вражеские дроны

Всего в воздухе были зафиксированы три БПЛА.

"Информация уточняется, но вражеские БПЛА ликвидированы мужественными защитниками неба! Над Харьковской областью воздушное пространство на данный момент – чистое", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили два иранских дрона в небе над Харьковской областью.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. В небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

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