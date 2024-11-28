У Харківській області ліквідували МСЕК: що відомо

Зазначається, що ліквідовану обласну МСЕК приєднають до Обласної клінічної лікарні.

Її функції поступово перейдуть до нової системи медичної оцінки.

Замість традиційної системи МСЕК, яка діяла десятиліттями в Україні, з 1 січня 2025 року планується впровадження експертних команд лікарів у кластерних і надкластерних лікарнях. Саме таке рішення було прийнято Харківською облрадою стосовно Обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Ліквідація МСЕК в Україні

Таке рішення стало відповіддю на численні корупційні скандали та недоліки в системі оцінювання інвалідності. Президент України та ВРУ його підтримали.

Наразі МСЕК в Україні функціонують за старими правилами, але поступово відбувається їх заміна новою моделлю, спрямованою на прозорість і ефективність. Процес має бути завершеним до 1 січня 2025 року.

Ліквідація МСЕК спрямована на усунення бюрократичних бар’єрів та забезпечення прозорості процесу визначення інвалідності. Заміна Комісій старого зразка експертними командами дозволить перейти до сучасних підходів оцінки здоров’я, відповідно до міжнародних стандартів.

Міністерство охорони здоров'я України вже пояснило, як буде відбуватися процес встановлення інвалідності після остаточної ліквідації МСЕК. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.