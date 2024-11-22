Повторний огляд для людей з інвалідністю: як працює та кому потрібен
Із 2025 року в Україні впроваджуються нові правила проходження повторного огляду для людей з інвалідністю. Процес стане більш прозорим та зручним завдяки цифровізації, скороченню бюрократії та залученню експертних команд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
З наступного року, коли МСЕК будуть остаточно ліквідовані, тому потрібно пам'ятати, що усі права, пільги, виплати та соціальні послуги залишаються чинними до дати наступного оцінювання.
Зазначається, що люди з пожиттєвим статусом особи з інвалідністю не повинні проходити повторні оцінювання.
Таким чином, повторний огляд потрібен буде у таких випадках:
- якщо особі з інвалідністю призначили повторне оцінювання на першу половину 2025 року. Цей термін було подовжено до 30 червня 2025 року.
- повторний огляд має бути пройдений до 1 листопада 2025 року у чоловіків із 2 або 3 групою інвалідності віком 25–60 років або до 1 квітня 2026 року для всіх інших категорій військовозобов'язаних.
Звільняються від повторного огляду:
- особи з важкими порушеннями здоров’я (онкологія, втрата кінцівок, повна сліпота тощо),
- особи із вже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю,
- люди, які перебувають у зоні бойових дій чи на окупованих територіях,
- військовослужбовці до завершення служби.
Як працюватиме нова система:
- замість МСЕК справу розглядатиме експертна команда у медичних закладах,
- лікуючий лікар формуватиме електронне направлення, після чого дані передаватимуться до експертної команди,
- новий формат передбачає електронні документи, доступні місця для проведення оцінювання та менше бюрократії.
Що передувало змінам
У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким МСЕК мають бути ліквідовані. Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.
Пізніше Верховна Рада України у першому читанні підтримала цей законопроєкт.
Передумовою такого рішення стала низка нещодавніх корупційних скандалів, які торкнулися керівників МСЕК у різних регіонах.
Про одну із найрезонансніших справ розповідало РБК-Україна. Правоохоронці арештували керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу через її незаконне збагачення. У неї та її сина було вилучено близько 6 мільйонів доларів готівкою.
Після цього перевірки розпочалися в інших регіональних відділеннях МСЕК. Правоохоронці виявили численні корупційні злочини, які вчинили співробітники МСЕК у різних областях України. Саме тому рішення про ліквідацію та реформування системи надання та підтвердження статусу особи з інвалідністю стало необхідним.
У нашому матеріалі ви можете ознайомитися з іншими змінами, які наберуть чинності вже 1 січня 2025 року.
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