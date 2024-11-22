Повторний огляд для людей з інвалідністю: як працює та кому потрібен

Із 2025 року в Україні впроваджуються нові правила проходження повторного огляду для людей з інвалідністю. Процес стане більш прозорим та зручним завдяки цифровізації, скороченню бюрократії та залученню експертних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

З наступного року, коли МСЕК будуть остаточно ліквідовані, тому потрібно пам'ятати, що усі права, пільги, виплати та соціальні послуги залишаються чинними до дати наступного оцінювання.

Зазначається, що люди з пожиттєвим статусом особи з інвалідністю не повинні проходити повторні оцінювання.

Таким чином, повторний огляд потрібен буде у таких випадках:

якщо особі з інвалідністю призначили повторне оцінювання на першу половину 2025 року. Цей термін було подовжено до 30 червня 2025 року.

Цей термін було подовжено до 30 червня 2025 року. повторний огляд має бути пройдений до 1 листопада 2025 року у чоловіків із 2 або 3 групою інвалідності віком 25–60 років або до 1 квітня 2026 року для всіх інших категорій військовозобов'язаних.

Звільняються від повторного огляду:

особи з важкими порушеннями здоров’я (онкологія, втрата кінцівок, повна сліпота тощо),

порушеннями здоров’я (онкологія, втрата кінцівок, повна сліпота тощо), особи із вже встановленим пожиттєвим статусом особи з інвалідністю,

статусом особи з інвалідністю, люди, які перебувають у зоні бойових дій чи на окупованих територіях,

у зоні бойових дій чи на окупованих територіях, військовослужбовці до завершення служби.

Як працюватиме нова система:

замість МСЕК справу розглядатиме експертна команда у медичних закладах,

у медичних закладах, лікуючий лікар формуватиме електронне направлення , після чого дані передаватимуться до експертної команди,

, після чого дані передаватимуться до експертної команди, новий формат передбачає електронні документи, доступні місця для проведення оцінювання та менше бюрократії.

Що передувало змінам

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким МСЕК мають бути ліквідовані. Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Пізніше Верховна Рада України у першому читанні підтримала цей законопроєкт.

Передумовою такого рішення стала низка нещодавніх корупційних скандалів, які торкнулися керівників МСЕК у різних регіонах.

Про одну із найрезонансніших справ розповідало РБК-Україна. Правоохоронці арештували керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу через її незаконне збагачення. У неї та її сина було вилучено близько 6 мільйонів доларів готівкою.

Після цього перевірки розпочалися в інших регіональних відділеннях МСЕК. Правоохоронці виявили численні корупційні злочини, які вчинили співробітники МСЕК у різних областях України. Саме тому рішення про ліквідацію та реформування системи надання та підтвердження статусу особи з інвалідністю стало необхідним.