UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області кілька трас закрили для вантажівок: список

Ілюстративне фото: у Харківській області кілька трас закрили для вантажівок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 13 грудня, у Харківській області заборонили рух вантажівок кількома трасами через погіршення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області у Facebook.

Як зазначають правоохоронці, обмеження було запроваджено для вантажних транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни. Заборона діє у період з 19:00 13 грудня до 07:00 14 грудня на наступних трасах:

  • М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону), км 396+094 - км 648+570;
  • М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, км 9+387 - км 147+419;
  • М-29 Харків - Красноград - Перещепине - Дніпро, км 0+000 - км 127+735;
  • Р-11 Полтава - Красноград, км 45+136 - км 52+112;
  • Р-46 Харків - Охтирка, км 0+000 - км 80+813.

"Обмеження не стосуються аварійних служб, транспортних засобів дорожніх організацій, військової техніки та карет швидкої допомоги", - наголошують у поліції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в середу, 14 грудня, у більшості областей України - короткочасна пауза в опадах. На дорогах ожеледиця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковполиция