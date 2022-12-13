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В Харьковской области несколько трасс закрыли для грузовиков: список

Иллюстративное фото: в Харьковской области несколько трасс закрыли для грузовиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 13 декабря, в Харьковской области запретили движение грузовиков по нескольким трассам из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Facebook.

Как отмечают правоохранители, ограничения были введены для грузовых транспортных средств общей массой более 24 тонн. Запрет действует в период с 19:00 13 декабря до 07:00 14 декабря на следующих трассах:

  • М-03 Киев - Харьков - Довжанский (на г. Ростов-на-Дону), км 396+094 - км 648+570;
  • М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 9+387 - км 147+419;
  • М-29 Харьков - Красноград - Перещепино - Днепр, км 0+000 - км 127+735;
  • Р-11 Полтава - Красноград, км 45+136 - км 52+112;
  • Р-46 Харьков - Ахтырка, км 0+000 - км 80+813.

"Ограничения не касаются аварийных служб, транспортных средств дорожных организаций, военной техники и карет скорой помощи", - подчеркивают в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в среду, 14 декабря, в большинстве областей Украины - кратковременная пауза в осадках. На дорогах гололед.

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