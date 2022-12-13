В Харьковской области несколько трасс закрыли для грузовиков: список

Сегодня, 13 декабря, в Харьковской области запретили движение грузовиков по нескольким трассам из-за ухудшения погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Facebook.
Как отмечают правоохранители, ограничения были введены для грузовых транспортных средств общей массой более 24 тонн. Запрет действует в период с 19:00 13 декабря до 07:00 14 декабря на следующих трассах:
"Ограничения не касаются аварийных служб, транспортных средств дорожных организаций, военной техники и карет скорой помощи", - подчеркивают в полиции.
Напомним, ранее стало известно, что в среду, 14 декабря, в большинстве областей Украины - кратковременная пауза в осадках. На дорогах гололед.
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