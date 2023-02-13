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У Харківській області електрик підірвався на вибуховому пристрої

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Харківська область, Понеділок 13 лютого 2023 15:04
У Харківській області електрик підірвався на вибуховому пристрої Ілюстративне фото: у Харківській області електрик підірвався на вибуховому пристрої (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітник "Харківобленерго" підірвався на вибуховому пристрої біля села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що 46-річний чоловік отримав серйозну травму, його госпіталізували. Зараз медики надають чоловіку усю необхідну допомогу.

Синєгубов нагадав, що мінна небезпека у Харківській області залишається дуже високою. Тому він закликає усіх бути максимально уважними та обережними.

Так, пересуватися потрібно лише перевіреними шляхами, не виходити на узбіччя, не відвідувати ліси, лісосмуги та поля. А в разі виявлення підозрілого предмета його не можна чіпати - слід одразу звертатися до ДСНС.

Як повідомлялося раніше, бригада енергетиків підірвалася на вибуховому пристрої у Миколаївській області.

Також нещодавно двоє жителів Херсонської області підірвалися на ворожій міні.

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харков Війна Росії проти України
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