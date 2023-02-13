В Харьковской области электрик подорвался на взрывном устройстве
Сотрудник "Харьковоблэнерго" подорвался на взрывном устройстве возле села Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Он отметил, что 46-летний мужчина получил серьезную травму, его госпитализировали. Сейчас медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.
Синегубов напомнил, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Поэтому он призывает всех быть очень внимательными и осторожными.
Так, передвигаться нужно только проверенными путями, не выходить на обочину, не посещать леса, лесополосы и поля. А в случае обнаружения подозрительного предмета его нельзя трогать - следует сразу обращаться в ГСЧС.
Как сообщалось ранее, бригада энергетиков подорвалась на взрывном устройстве в Николаевской области.
Также недавно двое жителей Херсонской области подорвались на вражеской мине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.