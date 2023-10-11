ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Харківській області двоє цивільних підірвались на вибуховому пристрої, обидва загинули

Середа 11 жовтня 2023 12:11
UA EN RU
В Харківській області двоє цивільних підірвались на вибуховому пристрої, обидва загинули Фото: В Харківській області двоє цивільних підірвались на вибуховому пристрої, обидва загинули (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В селі Гракове Чугуївського району Харківської області двоє цивільних підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Обидва загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів. Сьогодні у полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули", - пише голова обласної військової адміністрації.

Наразі на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація щодо трагедії уточнюється.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

  • уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
  • не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
  • не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків Російська Федерація
NEWS
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
Зустріч у штаб-квартирі НАТО. Чого чекати Україні від "Рамштайну-16"
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати