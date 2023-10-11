В Харківській області двоє цивільних підірвались на вибуховому пристрої, обидва загинули

В селі Гракове Чугуївського району Харківської області двоє цивільних підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Обидва загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

"Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів. Сьогодні у полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули", - пише голова обласної військової адміністрації.

Наразі на місці підриву працюють екстрені служби. Інформація щодо трагедії уточнюється.

Мінна небезпека

Нагадаємо, що внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.