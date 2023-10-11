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В Харьковской области двое гражданских подорвались на взрывном устройстве, оба погибли

Среда 11 октября 2023 12:11
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В Харьковской области двое гражданских подорвались на взрывном устройстве, оба погибли Фото: В Харьковской области двое гражданских подорвались на взрывном устройстве, оба погибли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Граково Чугуевского района Харьковской области двое гражданских подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Оба погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Гражданское население Харьковской области продолжает страдать от российских мин и неразорвавшихся боеприпасов. Сегодня в поле возле села Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли", - пишет глава областной военной администрации.

Сейчас на месте подрыва работают экстренные службы. Информация о трагедии уточняется.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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