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В Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке

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Харьковская область, Суббота 15 апреля 2023 08:56
В Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке Иллюстративное фото: в Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке на рынке, а мужчина-электромонтер - во время восстановительных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В Изюмском районе 44-летний электромонтер Боровской РЭС подорвался на взрывчатке во время восстановительных работ. Он получил ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Кроме того, на рынке в Изюме на вражеском взрывном устройстве подорвалась 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, недавно в Херсонской области на вражеской мине подорвался 37-летний гражданский.

А в Харьковской области тракторист подорвался на взрывчатке.

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