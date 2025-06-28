У Харківській області двоє дітей підірвались на невідомому предметі, їх госпіталізували

Мінна загроза в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну велика частина регіонів забруднені різного роду вибуховими предметами.

Раніше у Міністерстві економіки повідомляли, що Україні необхідно 29,8 млрд доларів для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.

У лютому 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України була створена коаліція з розмінування України, що стала однією з восьми коаліцій спроможностей, роботу якої очолюють і координують Литва та Ісландія. До неї входять 22 держави.

Процес розмінування триває вже більше трьох років, але він займе ще не одне десятиліття. Тому періодично трапляються випадки підриву на небезпечних предметах.

Так, в червні в Одеській області стався вибух на пляжі Затоки. В результаті інциденту загинули дві людини. вибух стався, коли двоє чоловіків купалися у морі.

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