В Харьковской области двое детей подорвались на неизвестном предмете, их госпитализировали

Минная угроза в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть регионов загрязнены разного рода взрывчатыми предметами.

Ранее в Министерстве экономики сообщали, что Украине необходимо 29,8 млрд долларов для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

В феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины была создана коалиция по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций возможностей, работу которой возглавляют и координируют Литва и Исландия. В нее входят 22 государства.

Процесс разминирования продолжается уже более трех лет, но он займет еще не одно десятилетие. Поэтому периодически случаются случаи подрыва на опасных предметах.

Так, в июне в Одесской области произошел взрыв на пляже Затоки. В результате инцидента погибли два человека. взрыв произошел, когда двое мужчин купались в море.

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