У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні

Зазначається, що у с. Довгеньке в Ізюмському районі двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись.

"Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, тривали пошуки з використанням дрону", - сказано у повідомленні.

18 грудня чоловіків знайшли мертвими, вони підірвались на міні, яку залишили росіяни.

Повідомляється, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, нещодавно на міні у Харківській області підірвався рятувальник.

До цього троє рятувальники підірвались під час розмінування у Донецькій області.

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