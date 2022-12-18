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У Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні

Ілюстративне фото: у Харківській області двоє чоловіків підірвалися на російській міні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харківській області двоє чоловіків не повернулися додому. Правоохоронці шукали їх за допомогою безпілотника, але знайшли мертвими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що у с. Довгеньке в Ізюмському районі двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись.

"Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, тривали пошуки з використанням дрону", - сказано у повідомленні.

18 грудня чоловіків знайшли мертвими, вони підірвались на міні, яку залишили росіяни.

Повідомляється, що правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

Нагадаємо, нещодавно на міні у Харківській області підірвався рятувальник.

До цього троє рятувальники підірвались під час розмінування у Донецькій області.

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харковВійна Росії проти України