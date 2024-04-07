У Харківській області допускають примусову евакуацію родин з дітьми з північних районів

Евакуація в Харківській області

Нагадаємо, у березні в Харківській області почалася примусова евакуація сімей з дітьми з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Тоді ж Рада оборони вирішила провести обов'язкову евакуацію мешканців 55 населених пунктів Харківської області.

До цього в Харківській області оголошували обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району.

Однак евакуація населення з прифронтових населених пунктів відбувається і в інших областях України, зокрема, в Сумській та Донецькій. Де в Україні оголошено евакуацію і куди везуть переселенців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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