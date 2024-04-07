В Харьковской области допускают принудительную эвакуацию семей с детьми из северных районов

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, в марте в Харьковской области началась принудительная эвакуация семей с детьми из 18 населенных пунктов Великобурлукской и Ольхватской общин. Тогда же Совет обороны решил провести обязательную эвакуацию жителей 55 населенных пунктов Харьковской области.

До этого в Харьковской области объявляли обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района.

Однако эвакуация населения из прифронтовых населенных пунктов происходит и в других областях Украины, в частности, в Сумской и Донецкой. Где в Украине объявлена эвакуация и куда везут переселенцев - читайте в материале РБК-Украина.

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