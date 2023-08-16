У Харківській області директор компанії вкрав кошти на ремонті пошкодженого обстрілом будинку

В Харківській області вперше до суду передали справу за фактом привласнення коштів на ремонті будинку, пошкодженого через атаку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської прокуратури.

"Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом службового підроблення", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у селищі Золочів Богодухівського району.

Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт зі значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах.

Справа Медвідя

Нагадаємо, 23 липня на сайті Міністерства внутрішніх справ України з'явилася інформація, що мера Рахова Віктора Медвідя оголосили у розшук, оскільки він є фігурантом справи про розтрату коштів з бюджету.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, екс-міського голову підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та підробці офіційних документів.

Пізніше на тлі такої інформації Медвідь заявив, що вирішив скласти повноваження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.