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У Харківській області чоловік увірвався до ТЦК та СП і вдарив поліцейського

Ілюстративне фото: працівника Нацполіції побили у будівлі ТЦК та СП (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В одному з селищ Харківської області місцевий житель увірвався до районного ТЦК та СП і завдав тілесних ушкоджень працівнику Нацполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.

Зазначається, що інцидент стався 20 липня о 01:45 у селищі Кегичівка Берестинського району.

Під час несення служби, співробітники Нацполіції перевіряли документи місцевого жителя, який, згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації.

Після перевірки, правоохоронці передали чоловіка до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) для подальшого оформлення відповідних матеріалів.

Однак у цей час до приміщення установи увірвався 20-річний місцевий житель. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським. Він ударив одного з правоохоронців, внаслідок чого поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Інциденти за участю працівників ТЦК та СП

У різних областях і населених пунктах України продовжують фіксуватися скандальні інциденти за участю працівників ТЦК та СП.

Так, 19 липня в Одесі працівники місцевого ТЦК та СП жорстко затримали лікаря, що приїхав з Харкова. Чоловіка заштовхали у мікроавтобус і затиснули йому дверима голову. Наразі він перебуває в реанімації.

У ТЦК та СП проводять службове розслідування інциденту.

12 липня у Волинській області чоловік напав на працівників ТЦК та СП із лопатою. Йому оголосили підозру за насильство щодо службової особи.

А на початку місяця у Рівненській області військовослужбовця ТЦК побили під час перевірки документів.

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