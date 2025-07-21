В Харьковской области мужчина ворвался в ТЦК и СП и ударил полицейского

Отмечается, что инцидент произошел 20 июля в 01:45 в поселке Кегичевка Берестинского района.

Во время несения службы, сотрудники Нацполиции проверяли документы местного жителя, который, согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации.

После проверки, правоохранители передали мужчину в Берестинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) для дальнейшего оформления соответствующих материалов.

Однако в это время в помещение учреждения ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и оказывал сопротивление полицейским. Он ударил одного из правоохранителей, в результате чего полицейский получил телесные повреждения.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.