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В Харьковской области мужчина подорвался на российской мине "лепесток"

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Харьковская область, Воскресенье 09 апреля 2023 14:49
В Харьковской области мужчина подорвался на российской мине "лепесток" Иллюстративное фото: в Харьковской области мужчина подорвался на российской мине "лепесток" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Мужчина на огороде в селе Снежковка Изюмского района наступил на вражескую мину "лепесток" в воскресенье, 9 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения разной степени тяжести. Его доставили в городскую больницу. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Украинцев просят не ходить по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам и не трогать подозрительные и незнакомые предметы. Также не следует посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где велись бои, или которые находились под российской оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета следует сообщить о находке в ГСЧС или Нацполиции по телефонам "101", "102" или "112".

Напомним, 8 апреля в Киевской области тракторист подорвался на российской противотанковой мине.

В тот же день в Харьковской области на взрывчатке подорвались два человека.

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Харьков ГСЧС
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